新北牌照稅 收回自徵

新北市政府稅捐稽徵處表示，自民國39年起委託交通部公路總局臺北區監理所代徵使用牌照稅至今，為求事權統一及提升服務品質，將自106年1月1日起收回自行辦理徵收作業。

稅捐處表示，汽、機車使用牌照稅收回自行徵收後，稅捐處除了在各監理所、站均派駐人員，對民眾洽公便利性不打折，且提供更專業完善的服務。

稅捐處表示，過去民眾申辦稅單寄送地址變更，僅能在監理機關辦理，明年起，除原監理所、站繼續提供服務外，尚可在稅捐處及各分處受理，服務據點更多更方便。

另外，免徵使用牌照稅及退稅等申請案件，除了可在原先稅捐處及各分處受理外，明年起也可在監理所、站直接申請，無需再至稅捐處辦理，對民眾更便利。1060101

(中央社)