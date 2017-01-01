北市環保跨年行動有成 垃圾減量15%
台北市環保局今天表示，今年清理的跨年活動一般垃圾總量為10.5公噸，較去年減量達15%，資源回收量則是增加16%。
北市環保局表示，今年的跨年活動共有1300多位學生參與環保志義工行列，他們在人群中不斷地來回穿梭，邀請民眾一起響應「牽手搭捷運」、「垃圾不落地」等活動。
北市環保局統計，今年清理的跨年活動一般垃圾量共計10.5公噸，較去年跨年活動的12.35公噸，減少1.85公噸，垃圾減量達15%；資源回收量則由去年的5.85公噸，提升至今年的6.8公噸，資源回收率增加16%。
北市環保局也說，此次環保跨年行動，在信義計畫區內動員831名清潔人力，並設置了資源回收站66處，放置一般垃圾等大型垃圾桶264個，活動現場告發亂丟菸蒂等違規行為有15件。
此外，環保局環保稽查大隊自跨年活動彩排開始至活動結束，共完成13次活動擴音設施噪音量檢測，針對音量超過管制標準合計告發8次。1060101
(中央社)
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