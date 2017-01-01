北捷跨年疏運264萬人次 比去年少38.8萬

我要評比

進入2017年，台北捷運今天清晨完成跨年疏運任務，總計從2016年12月31日上午6時到2017年1月1日上午6時，捷運全系統運量超過264萬人次，比上次跨年減少約38.8萬多人次。

台北捷運公司分析，上次跨年是周四上班日、有上下班人潮，而這次跨年是周六連續假日，因此總運量較去年為低，不過，捷運市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站及象山站等4站，從昨晚6點至午夜12點為止，出站運量約21萬人次，較前次跨年的同時段多出3600人次。

北捷也說，特別感謝旅客的支持配合及耐心等候，讓跨年輸運的艱鉅任務，可以再次順利完成。

(中時)