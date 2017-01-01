高市府元旦升旗 藍委世運拚場喊中華民國萬歲

高雄市政府舉辦升旗典禮，由海軍陸戰隊升旗，吸引數千民眾參與。（李義攝）

高雄市政府團隊及議會升旗後，共同舉行看見希望祈福儀式。（李義攝）

高雄市長陳菊升旗後致詞，祝願兩岸關係和諧。（李義攝）

高雄市在2017年元旦有兩場升旗典禮，市長陳菊在文化中心廣場親自主持，並說出新年祝願：「期待國家面臨困境中，可以屹立不搖，希望兩岸之間能有更多的對話交流，能異中求同，減少誤解，增進和諧」。國民黨立委黃昭順、陳宜民等人則在世運主場館廣場舉行，高呼「中華民國萬歲」。

市府升旗典禮在海軍陸戰隊樂儀隊的操演表演中揭開序幕，市長陳菊率副市長許銘春等市府團隊與議長康裕成均出席主持。

陳菊致詞說，今天是第十一個年頭，我跟市府團隊已與高雄成為生命共同體，一步步向前努力邁進，一起經歷各種不同的難災變及挑戰，市府團體會盡心為高雄再努力，有責任讓高雄更美好美麗。

十一年的努力就是為了高高平衡、南北平等，重工業城市轉型成為適合居住的城市，不會向命運低頭一定要翻轉命運，高雄的城市質感提升。

陳菊說，接下來的任期仍會全力以赴，絕不辜負市民期待，過去的一年或十年，沒有做到一百分，還有做的不夠需要檢討之處，面對各種批評要虛心接受。

黃昭順、陳宜民與國民黨市黨部主委黃柏霖及議員等人主持升旗典禮，升旗後，帶領民眾呼口號「中華民國萬歲」，然後到左營區健行活動。

兩場升旗活動各有數千人參加。

(中時)

高雄市政府舉辦升旗典禮，海軍陸戰隊樂儀隊操槍表演中揭開序幕。（李義攝）

國民黨立委黃昭順、陳宜民及市黨部主委黃柏霖等議員在世運主場館廣場舉行升旗典禮，並高呼中華民國萬歲口號。（李義攝）