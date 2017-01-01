跨年少了近40萬人次 柯P：一百萬人差不多了

台北市長柯文哲（中）1日出席元旦健走活動，一到場就受到台北世大運吉祥物「熊讚」（左）的熱情迎接，面對突如其來的「熊抱」，柯文哲露出喘不過氣的俏皮表情。（黃世麒攝）

全台跨年晚會在2017年的第一秒進入最高潮，具有指標意義的台北101煙火拖著長長的五彩線條照亮了夜空，令人為之驚豔。（季志翔攝）

台北跨年晚會凌晨落幕，不過今年似乎晚會氣氛似乎比較冷清？根據北捷統計，跨年晚會比往年平均少了近40萬人次，對此，柯文哲表示，市府沒有強力動員，就順其自然，「一百萬人我覺得差不多了。」

柯文哲今早出席希望基金會的元旦健走，會後受訪被問到，昨晚跨年人次較往年少？柯文哲說，後來發現台北市民看跨年都在外圍、例如象山的山上，到廣場都剩下年輕人。那明年會繼續辦嗎？柯文哲一反不喜歡一次性煙火的態度，為跨年晚會撐腰，他說，台北跨年尤其是101煙火，是全世界都會報導、看到的地方，已經是世界景點，所以大概還是會繼續辦。

柯文哲表示，他覺得一百萬人就差不多了、媒體追問，今年人次減少是不是觀眾疲乏，跨年的形式會不會換個方向？柯文哲則反問，大家有什麼好的建議嗎？

(中時)