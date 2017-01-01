八德元旦3萬人升旗 鄭文燦：桃園捷運綠線第1站就在這

鄭文燦鳴汽笛象徵活動開始。（葉臻攝）

八德幼兒園小朋友與歌星翁立友一起唱國歌。（葉臻攝）

小朋友熱情與鄭文燦打招呼。（葉臻攝）

桃園市長鄭文燦今天早上8點，在八德區建德公園旁機五用地舉行元旦升旗暨全民健走活動，吸引超過3萬人參加，鄭文燦強調，桃園捷運綠線預計今年9動工，「第1站就是現在升旗的所在地八德重劃區」，也讓今年成為桃園的建設年。

今天上午天氣很好，鄭文燦致詞後也留在現場搖國旗、與民眾打招呼互動，鄭文燦強調，經過10年建設的機場捷運，也將在今年通車，形成北北桃1小時生活圈，捷運綠線的第一站就是元旦升旗的所在地八德重劃區，預計今年發包動工，這條捷運線27公里長，總共21個車站，其中高架車站11個，地下車站10個，其中八德就會有5個車站。

(中時)