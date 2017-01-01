新年元旦健走 柯文哲王金平齊現身
台北市長柯文哲元旦參加總統府前升旗典禮後，就參加希望基金會的元旦健走，不過今年僅出席儀式，沒有走全程7公里，是不是因為市政太累了？柯文哲說，市政最困難的時候已經過去，笑說是偷懶不想走。
媒體追問，市政最難的時候是什麼時候？柯文哲說，過去團隊磨合最困難。政治還是專業，也要有點經驗，他覺得政治上甚至不管做什麼事情，有默契、素質良好的團隊，還是最重要的，今年一定會比去年更好。
前立法院長王金平也受邀出席元旦健走活動，柯與王在台上也不時交頭低語。會後媒體問柯那是否與王金平請教一下政治專業？柯文哲說，他跟王說有空會去拜訪他。兩人之前沒有私下談過。至於會談什麼？柯說，什麼都可以問，學習不一定有目的。
媒體也問及，網友整理了去年的柯語錄，像是中南部議會都是黑道、垃圾不分藍綠等，他是否有印象深刻的話？柯文哲先嘆氣說了聲唉呦，「講完能夠忘掉就趕快忘掉。」那今年是不是會吃「誠實豆沙包」嗎？柯文哲笑說，這是說會繼續失言嗎？那些敢說敢言的語錄，不知道要怎麼講，反正大家「歡喜就好。」
最後柯說了新年新期許就是，認真的過每一天，可能的話就快樂的過每一天。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。