新年元旦健走 柯文哲王金平齊現身

台北市長柯文哲（左）1日出席元旦健走活動，與前立法院長王金平（右）輕鬆交談。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（中）1日出席元旦健走活動，一到場就受到台北世大運吉祥物「熊讚」（左）的熱情迎接，面對突如其來的「熊抱」，柯文哲露出喘不過氣的俏皮表情。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（前排右）1日出席元旦健走活動，與民眾一起做健康操，手一往後揮就打到台北世大運吉祥物「熊讚」（前排左）的鼻子。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（第二排右）1日出席元旦健走活動，與前立法院長王金平（第二排左）為活動揭幕。（黃世麒攝）

希望基金會主辦的元旦健走活動1日在台北市花博公園登場，超過萬名民眾共襄盛舉，在2017年的首日以健康的活動揭開新一年的序幕。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲元旦參加總統府前升旗典禮後，就參加希望基金會的元旦健走，不過今年僅出席儀式，沒有走全程7公里，是不是因為市政太累了？柯文哲說，市政最困難的時候已經過去，笑說是偷懶不想走。

媒體追問，市政最難的時候是什麼時候？柯文哲說，過去團隊磨合最困難。政治還是專業，也要有點經驗，他覺得政治上甚至不管做什麼事情，有默契、素質良好的團隊，還是最重要的，今年一定會比去年更好。

前立法院長王金平也受邀出席元旦健走活動，柯與王在台上也不時交頭低語。會後媒體問柯那是否與王金平請教一下政治專業？柯文哲說，他跟王說有空會去拜訪他。兩人之前沒有私下談過。至於會談什麼？柯說，什麼都可以問，學習不一定有目的。

媒體也問及，網友整理了去年的柯語錄，像是中南部議會都是黑道、垃圾不分藍綠等，他是否有印象深刻的話？柯文哲先嘆氣說了聲唉呦，「講完能夠忘掉就趕快忘掉。」那今年是不是會吃「誠實豆沙包」嗎？柯文哲笑說，這是說會繼續失言嗎？那些敢說敢言的語錄，不知道要怎麼講，反正大家「歡喜就好。」

最後柯說了新年新期許就是，認真的過每一天，可能的話就快樂的過每一天。

(中時)