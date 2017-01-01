澎元旦升旗慢跑 期盼繼續向上提升
澎湖106年「元旦升旗典禮暨慢跑」活動上午8時在縣府前廣場舉行，2000多位軍民熱情參與，澎湖縣長陳光復向全民感恩賀年外，也期許跟時間賽跑的英雄，今年讓澎湖繼續提升，澎湖起飛。
澎湖縣政府「冬天不上班旅行節」系列活動，從去年底推出至今年3月間，其中最密集的包括「感恩送別最後一道夕陽」、「愛戀澎湖、閃耀菊島」跨年晚會和元旦「(艸果)葉迎日出、一元曙光公車」和元旦升旗慢跑等，在昨天下午到今天清晨馬拉松的展開，迎接新的一年到來。
澎湖106年元旦升旗典禮暨慢跑活動，今天上午8時在日出之後舉行，包括澎湖縣長陳光復、正副議長劉陳昭玲、陳雙全、甫晉升少將的澎防部參謀長俞文鎮與縣府團隊等各單位2000多人參加，場面盛大，一起在晨曦中參加元旦升旗。
陳光復表示，回顧過去一年來，澎湖是光榮感第一名、幸福城市第二名、治安滿意度更是蟬聯15年來第一名，特別感恩與時間賽跑英雄的付出，新的一年，在服務人民和景觀再造年，期許讓澎湖繼續向上提升，營造幸福島嶼，澎湖起飛。
劉陳昭玲也期盼國泰民安、縣運昌隆和人民健康幸福等三願、1060101
(中央社)
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