學者：小校非拖油瓶 成翻轉傳統教學推力

受少子化影響，小校比率逐年攀升，學者認為可將其視作改變的機緣，「小校絕對不是社會的拖油瓶，而是讓大家反省的機會」，藉此翻轉過去傳統教學模式。

少子化問題日漸嚴峻，教育部統計，104學年國小生比90學年少71萬人，國小12班（每年級2班）以下學校，在104學年共1407所，已占國小校數超過5成，6班（每年級1 班）以下學校則占3成7，50人以下國小為374所(占整體國小校數1成4)，幾乎是90學年（134所）近3倍。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政指出，50人以下的小校可能面臨裁校危機，加上學校教師編制較少，每個老師要負擔的業務也變多，因此有必要進行混齡教學，但對於其他一個年級還有3、4班以上的學校，少子化未必都是缺點。

張旭政表示，過去不少學校空間不足，現在學生數降低，就有多餘空間可以用來作專科教室，教師也能投注更多心力在學生身上，反而有助於營造好的教學環境和教育品質；但教師員額也隨班級數而減少，各縣市為避免教師超額，因此多聘僱代理代課教師，但希望能給代理代課教師完整的薪水和福利保障，避免同工不同酬、一校兩制。

政治大學教育系副教授鄭同僚指出，現在100人以下小校已經超過1000所，不能總以學校小為藉口而關校，這樣永遠無法解決農村或海島等地區真正的需求，教育部現在進行混齡教學實驗，就是希望找出新的教育模式，幫這些小校找新出路。

「小校絕對不是社會的拖油瓶，而是讓大家反省的機會」，鄭同僚指出，過去太講究灌輸式的單向教育，現在受少子化影響，學生數變少，可以視作很好的機緣，人和人之間互動變多，教師關注學生個別需求的可能性也變大，尤其過去農村或海島小校常被套用都會大校的教學思維，現在就是重新調整的好時機。

但鄭同僚坦言，剛開始大家對混齡教學很陌生，也有許多質疑，但觀察目前試辦混齡教學的實驗學校，不同年級學生在一起能互相學習，就像傳統班級也有個別差異，當大的孩子去教小的孩子，反而會讓學生學得更好，而老師改變教學方式，從中看到孩子成長，教師本身也獲得更多成就感。

混齡教學雖然有正向效果，推動上也有風險，鄭同僚表示，教師不能再用過去傳統方式教學，必須重新統整課程和自編教材，若老師不夠積極、沒有意願，就會讓混齡教學大打折扣，因此政府要更積極協助小校，聘僱真正有教學熱忱且願意留在小校服務的教師，並協助培訓、提升知能，才能有效推動混齡教學，成為保留小校的解方。1060101

(中央社)