男跨年喝茫還上路 酒駕自撞分隔島送醫命危

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警消人員破壞車門，把受困駕駛救出。（李義翻攝）

酒駕自撞翻覆，顯見當時衝撞力道甚大。（李義翻攝）

2017年高雄市第一起酒駕車禍！29歲陳男子疑因飲酒跨年，駕車返家途中失控，自撞左營區大中路口分隔島，受困車中救出送醫尚未脫險，警測酒測值高達1.165mg/L。

1日凌晨4:30，陳男駕駛自小客車，由左營區大中路西向東行駛，行經華夏路與大中路口時，疑因車速過快自撞分隔島路燈翻覆。

警消前往救援，花了近10分鐘，才把已無意識的陳男從駕駛座中救出，送高雄榮總急救，尚未脫險。

陳男經院方抽血酒精濃度為233，經換算測定值高達1.165mg/L。警方將待陳男清醒將進行調查，釐清事故發生原因。

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(中時)