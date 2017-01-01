墾丁迎曙光 1女掉14米岩洞

墾丁迎曙光，1名女子掉進龍磐公園地面岩洞，消防隊架繩索救人。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年1月1日

本島第1道曙光從墾丁龍坑海面升起，今年終於與中央氣象局預測差不多的時間，與民眾見面，讓迎曙光的遊客欣喜萬分，但遺憾，有名女遊客掉進14米深岩洞，所幸被救出。

今年龍磐公園迎曙光再度湧入上萬名遊客，清晨有點雲層，遊客以為可能又要像前幾年見不到第1道曙光，所幸，6時40分從墾丁龍坑海平面迸出，現場民眾興奮驚呼，用手機捕抓這一年的「幸運」，當地人說，大概有10年了，每一年第1道曙都被雲層遮住，直到7時許露臉，今年真幸運。

龍磐公園有不少岩洞縫隙，墾管處雖然用封鎖線示警，但今年仍有1名從台中來看曙光的22歲陳姓女子，掉落14米深的岩洞中，經通報警消到場，眾人花費一番力氣才將女子救出，全身多處摔傷送醫。1060101

(中央社)