跨年放煙火爆炸 淡水男子頭爆裂慘死

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新北市淡水屯山里溪口，今天凌晨發生爆裂物炸死1名男子。意外疑似是倒數跨年時施放煙火時不慎爆炸，警方說，爆裂物還要等待鑑定，目前無法確定是否椰型煙火肇事。

對於這一起跨年玩鞭炮，意外死亡案，警方表示，發生在今天凌晨0時10分。淡水區屯山里溪口旁產業道路。33歲的蔡姓死者的嬸嬸發現這起意外，聽聞鞭炮爆炸聲響，趕緊外出查看。

報案者發現死者蔡男已倒臥路旁，疑似玩高筒的爆裂物煙火鞭炮不慎，頭部遭炸裂開，男子倒地，頭顱破裂流出大量鮮血，當場死亡。

警消接獲通報，救護車到場現場施救，但已無生命跡象。警方初步封鎖現場勘察，沒有發現打鬥痕跡。

偵查隊鑑識小組到場採證，死者顏面破裂，腳邊發現一不明材質圓長管，管內有火藥味，遺體旁有打火機。警方已聯繫家屬妻子到場，全案依相關程序報驗，另將追查煙火來源。1060101

(中央社)