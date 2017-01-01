北市跨年人潮少39萬人 柯文哲這麼回應

台北市信義區跨年的民眾，較去年同期減少約39萬人，市長柯文哲（右）1日上午出席活動後，認為「順其自然」就好，但晚會依然會繼續舉辦。中央社記者游凱翔攝 106年1月1日

台北市信義區跨年的民眾，較去年同期減少約39萬人，市長柯文哲今天上午認為「順其自然」就好，他說，很多人都去山上看煙火，留在市政廣場的都是年輕人，但晚會仍會繼續舉辦。

台北捷運公司統計，週末前來台北市信義區跨年的民眾共約248萬人次，跟去年同期相比減少約39萬人，但扣除上下班人數，運量相當。

柯文哲上午認為，很多市民都跑去外圍山區看煙火，留在市政廣場的都是年輕人，而今年也沒有去強力動員，對於跨年人潮「順其自然就好」。

媒體詢問，明年是否願意「換個方式」舉行跨年晚會？柯文哲表示，台北101的煙火在媒體報導下能讓世界看見，所以仍會繼續舉辦。

另外，有別去年柯文哲在晚會上獨唱「憨人」，今年他則與棒球好手陽岱鋼等人合唱中華職棒隊過去的加油歌「再出發」，替今年的世界大學運動會宣傳。他說，合唱跟獨唱的差別，就是萬一你不會唱時，不會被大家發現。1060101

(中央社)