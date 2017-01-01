元旦唱國歌 蔡英文未跳過「吾黨所宗」
2017年總統府元旦升旗典禮今日6時20分登場，由45位國軍楷模領唱國歌，總統蔡英文和副總統陳建仁皆開口跟著唱，蔡英文未跳過「三民主義、吾黨所宗」等歌詞，全程唱完，隨後在國旗冉冉升起時，右手放胸前向國旗行注目禮。
前總統馬英九今天以個人身分參加卸任後首個元旦升旗典禮，不過右踝因跑步扭傷戴著護具，醫生囑咐需要休息1至2周，還自嘲「我坐車來的，沒有跑步來」。對於新年新希望，馬英九說，希望國家更好、黨更好。
國民黨主席洪秀柱雖受邀出席升旗典禮，但從管制區外進入，在北廣場參加升旗。她說，「中華民國是我們的國家、國旗是我們的國旗」，還是要來，但執政者違法違憲，不把國家當一回事，因此不願意跟他們站在一起。
馬英九在北廣場中後端與民眾一起升旗、大聲唱國歌，唱完並向國旗敬禮，與蔡英文相隔很遠，洪秀柱則是在北廣場前端，三人無互動。
(中時)
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