NBA》考辛斯爆粗話罵隊友 蓋伊想去火箭？

被吹技術犯規的考辛斯(右)惱羞成怒，想上場找裁判理論卻被教練團拉住。(美聯社)

面對國王1日在主場以98比112輸給灰熊現實，拿26分、8助攻與4籃板的國王主力中鋒考辛斯賽後再次動怒了，痛批隊友防守太爛，跟球隊傷兵太多沒有關係，「我受夠這些F…的爛藉口了，輸球責任在於我們自己。」

考辛斯的壞脾氣眾所皆知，身為他的國王隊友，經常變成他的發洩對象，這次會罵隊友防守太爛主因，除了國王慘敗，更因他被吹了技術犯規，不想再浪費錢在批評裁判尺度上面，隊友只好變成倒楣的指責對象。

所以1日同時傳出國王另一主力蓋伊，正在考慮是否跳槽火箭消息並不意外，臀傷缺陣的蓋伊，一直跟國王高層不對盤，更不爽教練團偏袒考辛斯，走人只是遲早的事，其實不只蓋伊，火箭考慮也把國王替補中鋒考福斯挖走。

(中時電子報)