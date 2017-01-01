新北元旦水上升旗 淡水湧2萬人潮

我要評比

新北市長朱立倫與2萬民眾齊向國旗致敬，場面莊嚴。（譚宇哲攝）

活動現場也出現8位穿著國旗裝的正妹，成為全場「嬌」點，吸引民眾爭相拍照。（譚宇哲攝）

新北市政府今日上午8時20分在淡水金色水岸舉行元旦水上升旗典禮，18艘船隻於淡水河面排成近200公尺的國旗船隊，國旗在悠揚國旗歌中緩緩上升，市長朱立倫與2萬民眾齊向國旗致敬，場面莊嚴，典禮結束後，副市侯友宜則帶領民眾健走古蹟6公里，一同邁向2017年。

迎接新北市元旦水上升旗典禮，有民眾凌晨1時許便開始排隊，搶限量3000份的闖關卡，早上不到7時，淡水金色水岸就已湧現人潮，民眾攜家帶眷組隊報名闖關、健走，歡樂迎新年。

朱立倫表示，淡水紅毛城及週遭歷史建築群有獨具一格的建築風格，融合多民族文化、信仰與價值，是台灣世界遺產潛力點之一，來淡水舉行元旦升旗及古蹟健走活動格外有意義，也希望在新的一年，藉由古蹟健走活動，讓民眾都能養成運動習慣。

活動現場也出現8位穿著國旗裝的正妹，成為全場「嬌」點，吸引民眾爭相拍照。

(中時)