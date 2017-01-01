周小川新年致辭 貨幣穩健與圍繞習核心
中國人民銀行（大陸央行）行長周小川在新年致辭時表示，2017年中國大陸保持貨幣政策穩健中性，調節好貨幣閘門，維護流動性基本穩定；他也在致詞中提到「習核心」。
中國人民銀行官網2016年12月31日傍晚刊出周小川的新年致辭。他說，2016是全面建成小康社會決勝階段的開局之年。大陸央行實施穩健的貨幣政策，保持金融穩定，鞏固金融基礎設施，不斷改進各項工作。
周小川說，2017年是實施「十三五」規劃的重要一年，也是供給側結構性改革深化之年，人民銀行將不負使命、忠誠盡職、砥礪前行，「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」。
周小川表示，將按照中央「五位一體」總體布局和「四個全面」戰略布局，落實「全面從嚴治黨」各項要求，堅持穩中求進工作總基調，保持貨幣政策穩健中性，調節好貨幣閘門，維護流動性基本穩定。
此外，重點做好「三去一降一補」等供給側結構性改革的金融服務；全面提升金融管理和服務水準，圍繞服務實體促進金融市場產品創新和規範發展；把防控金融風險放到更加重要的位置，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。1060101
(中央社)
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