國小生15年銳減71萬人 小校比率增2倍

少子化問題日漸嚴峻，教育部統計，104學年國小生比90學年少71萬人，6班（每年級1班）以下學校已佔整體3成7，50人以下小校國小比90學年增近2倍。

教育部統計資料顯示，台灣出生率逐年降低，90學年粗出生率11.65%，104學年下滑至9.1%，90學年國小生人數約192萬5491人、國中生人數約93萬5738人，104學年國小生121萬4336人、國中74萬7720人，國小和國中學生數分別減少約71萬人、19萬人，減少幅度36.9%、20.1%。

學生數減少也導致小規模學校比率逐年上升，國小12班（每年級2班）以下學校，在104學年共有1407所，已占國小校數超過5成，6班（每年級1班）以下學校則占3成7，50人以下國小為374所(占整體國小校數1成4)，幾乎是90學年（134 所）的近3倍。

國中部分，教育部資料顯示，104學年國中6班（每年級2班）以下學校約占1成，300人以下學校約佔近3成，而100人以下的國中學校約64所(占國中校數 8.7%)，也比90學年（33校，約佔4.7%）增加近1 倍。

從縣市來分析，國小1年級學生3人以下學校有增加趨勢，99學年共51所，104學年增至130所，增加比率超過1倍，以嘉義縣20所最多，其次是南投縣17所、花蓮縣15所；國中部分，90學年國中1年級學生30人以下學校共50所，至104學年增加為69所，占國中校數9.4%，以澎湖縣、台南市9所最多，其次是高雄市8所。

教育部表示，由於小班小校逐漸增加，因此自96年起就鼓勵地方政府針對國中小的「空餘教室」和偏遠地區無人就讀的「閒置校區」進行活化再生運用，以多元、有效方式整合資源，開創新的教育型態，希望有助於永續經營校園。

為避免小校裁併會影響學生受教權，教育部指出，希望以改變教學的方式來取代裁併，日前已公布「偏遠地區學校振興條例草案」，裁併廢校須經一定程序，來確保小校生存，同時推動混齡教學，並鼓勵學校型態的實驗教育，讓小校發展特色。1060101

(中央社)