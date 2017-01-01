夜店新年攻擊35死　伊斯坦堡巿長：恐攻

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土耳其伊斯坦堡市長沙辛指出，巿區1家夜店發生的新年攻擊造成包括1名警察在內至少35人死亡、40人受傷。他說這是1起恐怖攻擊。

「英國廣播公司」（BBC）報導，伊斯坦堡奧塔科伊（Ortakoy）地區夜店Reina，在當地時間清晨1時30分左右驚傳攻擊。沙辛（Vasip Sahin）指出，有1名槍手涉案。美國「有線電視新聞網土耳其頻道」（CNN Turk）報導，槍手身穿耶誕老人裝。

伊斯坦堡最近數月發生連串恐攻，全巿1萬7000名警力上緊發條。土國2016年發生的致命攻擊包括：

12月10日：伊斯坦堡1個足球場發生兩枚炸彈攻擊，造成44人死亡，庫德族好戰組織宣稱犯案。

8月20日：加濟安泰普（Gaziantep）1場婚禮發生炸彈攻擊，造成至少30人喪生，疑為伊斯蘭國（IS）攻擊。

7月30日：土國軍方擊斃35名試圖攻擊1處軍事基地的庫德族戰士。

6月28日：伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk Airport）遭遇槍手和炸彈攻擊，造成41人喪命，事件為IS好戰分子所為。

3月13日：庫德族好戰分子對安卡拉發動汽車自殺炸彈攻擊，造成37人死亡。

2月17日：安卡拉發生軍車遇襲事件，造成28人喪命。（譯者：中央社何宏儒）1060101

(中央社)