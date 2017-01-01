元旦升旗 陳菊盼兩岸多對話異中求同

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高雄市民國106年元旦升旗，市長陳菊期盼兩岸有更多對話交流，兩岸在異中求同，減少誤解，增進和諧。

高雄市106年元旦升旗典禮「愛在高雄 看見希望」，清晨在高雄市文化中心圓形廣場舉行，市政府邀請民眾一起迎接嶄新的一年，現場擠爆。

升旗典禮前先安排海軍陸戰隊樂儀隊表演，精湛操槍和隊形變化等演出獲得熱烈掌聲，陳菊及高雄市議長康裕成與民眾一同於唱國歌後進行升旗典禮。

陳菊表示，感謝過去的一年來，各界對市府的支持與鼓勵，在新的一年，市府會更加努力實現願景，翻轉高雄變得更美好更美麗，藉由元旦祈福儀式期許新的一年為高雄帶來新希望。

陳菊表示，希望兩岸有更多對話交流，兩岸在異中求同，減少誤解，增進和諧。

高雄市政府並為106年元旦升旗典禮精心設計限量5000張捷運卡，於清晨6時30分發放捷運卡兌換號碼牌，吸引民眾大排長龍排隊領取。1060101

(中央社)