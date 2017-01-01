迎新年晚會大喊炸彈 柏林警方逮捕1男子

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德國警方表示，他們在柏林大型露天迎新年晚會上，逮捕了1名大喊「炸彈、炸彈、炸彈」的男子。

美聯社報導，柏林警方今天在推文上使用標籤「不好笑」，並且說，這名未指名的男子「現在正在和我們一起慶祝，歡迎2017的到來」。

柏林（Berlin）布蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近，成千上萬的人在嚴密的安全戒備中慶祝新年。

大型混凝土塊放置在安全警戒線周邊，以防止再度發生卡車攻擊，耶誕節前柏林耶誕市集遭卡車衝撞，造成12人喪生。（譯者：中央社蔡筱穎）1060101

(中央社)