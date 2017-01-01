教宗年終談話 籲助年輕人解決失業問題
教宗方濟各今天在聖伯多祿大教堂主持晚禱時，呼籲各國領袖加緊解決年輕人的失業問題。並且說，這一代年輕人正陷入絕望、移民和失業的困境。
路透社報導，年已80的教宗方濟各（Pope Francis）在2016年的最後公開儀式中說，大門應為年輕人敞開，「使他們能夠有夢想和為他們的夢想奮鬥」。
他在講道時說：「我們導致年輕人在社會上無立足之地，但這是因為我們一直在慢慢地將他們推向公眾生活的邊緣，迫使他們移民或乞求工作，而不再許他們一個未來。」
美聯社報導，教宗說，這個世界對年輕人「有所虧欠」，而這不只是責任問題，因為他們已被剝奪可以讓他們參與社會的「尊嚴和真正的工作」，反而要求他們「去敲大多數仍然關閉的門」。
義大利年輕人的失業率超過36%，歐洲聯盟28個會員國的失業率也達到18%。根據世界勞工組織的數據，在擁有全世界最年輕人口的非洲，2016年年輕人失業人口可能增加，北非地區甚至接近30%。
晚禱儀式結束後，教宗徒步走在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），並且在短暫訪視大教堂外真人大小的耶穌誕生場景時，與群眾握手及合照。（譯者：中央社簡長盛）1060101
(中央社)
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