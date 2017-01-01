西螺大橋迎晨曦 雲林新年喜逢燈會
西螺大橋迎晨曦，雲林新年適逢燈會，歡樂氣息瀰漫，在大橋健走的輕盈步伐中，眾人高呼燈會喜相逢。
曾有「遠東第一長紅」稱譽的西螺大橋，在元旦迎晨曦活動中再度展現燦爛丰姿，雲林縣政府舉辦「旭出虹橋，喜迎燈會」迎日出和健走活動。
現場大跳「奇萌籽」舞，在鼓聲震撼聲中，民眾高呼「大橋迎晨曦，點亮濁水溪」，發出幸福禮讚，互道新年恭喜，互祝新年新希望，並一起迎接今年2月台灣燈會的到來。
縣長李進勇說，第二年舉辦迎晨曦活動，站在母親河—濁水溪上的虹橋，與眾多鄉親一起迎接日出、迎接新希望，心情興奮感動。
李進勇表示，今年2月台灣燈會在雲林，是雲林等待28年的另一個興奮，今年國內外觀光的熱門焦點之一就在雲林，就如迎晨曦般的喜悅，共同迎接燈會喜事來臨。1060101
(中央社)
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