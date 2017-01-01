元旦升旗 竹縣千人健走迎新年
新竹縣元旦升旗典禮今天上午在縣政府前廣場舉行，接著也舉辦雞年千萬聚樂步健走活動，吸引千人響應，用最健康的方式迎接新年。
新竹縣政府表示，為推展健康城市理念，在今年元旦升旗活動後辦理健走活動，上千位民眾帶著家人實踐「每日一萬步，健康有保固」的目標。
升旗典禮開始前，先由竹東鎮二重社區發展協會的創意花鼓團，帶來「客家鼓舞樂飛揚」展開表演序幕，接著是在105年全縣學生舞蹈比賽中榮獲民俗舞優等佳績的山崎國小舞蹈團，帶來「歡天喜地慶豐收」的精采演出，用歡樂喜氣的樂聲與舞蹈，迎接新的一年。
7時一到，準時舉行升旗典禮，由剛獲得第二屆歐洲合唱比賽暨世界合唱大獎賽榮獲2金1銀的「泰雅之聲合唱團」成員，帶領現場民眾一同高唱國歌、國旗歌。
升旗典禮後，千位民眾開始暖身，進行「雞年千萬聚樂步健走活動」。縣長邱鏡淳表示，106年第一天感受到縣民的活力與健康，未來亦將在縣府團隊的努力之下持續規劃一系列運動樂活活動，營造健康城市，並祝現場民眾「新年快樂」。1060101
(中央社)
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