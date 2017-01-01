嘉義驚傳女子陳屍騎樓 報案人失聯

嘉義縣朴子市吉祥三街今清晨驚傳女子陳屍路旁騎樓，警方正追緝涉嫌本案的邱姓男子。警方在清晨4點多接獲一位邱姓男子報案，有人在倒在路旁，隨後大鄉派出所員警到場發現該名女子已明顯死亡，該名員警覺得有他殺嫌疑，因此，開始尋找本案報案人，但報案人的電話都無法接通，也遍尋不到此報案人。

早上7點40分左右，太保一處超商店員報警說，有一位男子在超商睡很久，行為怪異，隨後警方到場詢問該名男子姓名，結果與報案人同名同姓，但此男子稱自己精神恍惚，不是他犯案行凶，是朋友所殺害，但警方覺得疑點重重，並帶回分局偵訊。

(中時)