疏運跨年 高捷運量單日35萬
高雄夢時代跨年晚會順利落幕，高雄捷運公司今天統計含捷運、輕軌的運量約35萬人次，比105年跨年約28萬人次，成長約2成5。
高雄跨年晚會有兩個場，1個在夢時代購物中心的時代大道，另1個在義大世界有999秒的煙火秀。
大批人潮湧現，大眾運輸是重要的輸運工具，捷運、輕軌和公車搭配加密班距及延後營運時間。
高捷統計，今年跨年的捷運人潮疏運量是32萬7921人次，其中紅線25萬6988人次，橘線7萬933人次；夢時代所在的R6站進出人次是3萬6018，輕軌的運量是2萬1092人次。
高捷指出，併同輕軌，今年跨年高捷的疏運量近35萬人次，幾乎是高捷平日運量的2倍。
近35萬人次的運量比去年成長約2成5；不過這個數字仍不及102年跨年創下單日輸運47萬人次的紀錄。
配合跨年活動，高捷動員逾700名人力協助，站務、駕駛、交維、動線導引等都很耗費人力。
高捷公司表示，去年努力已見績效，營運由負轉正、虧轉盈，帳面有新台幣數千萬元的盈收。1060101
(中央社)
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