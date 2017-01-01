陝西公廁爆炸1死 網民：上廁所也危險

中國大陸陝西省榆林市一座公廁2016年12月31日下午爆炸並倒塌，釀成1人死亡，7人受傷，初步懷疑是沼氣引發爆炸。有網民形容「上個廁所也很危險」。

綜合西部網等媒體今天報導，事發於昨天下午5時許，地點為榆林橫山區楊市溝溝口公廁。事發後，救援人員用吊車吊起瓦礫，救出被困或被壓人士。

報導說，事故原因仍在調查中，初步懷疑是沼氣引發爆炸。圍觀群眾說，可能是途徑此處的天然氣管發生爆炸。有網民形容，上個廁所也很危險。1060101

(中央社)