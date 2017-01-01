新氣象 壽山動物怎麼過新年
106年的元旦3天連假何處去？高雄市壽山動物園不休園，3天持續開園服務遊客，園區還有「雞」年裝置的意象佈置，饒富趣味。
「天冷、怕冷的紅毛猩猩怎麼禦寒呢？咪咪喜歡毛毯不離手」；牠總喜歡拿著毛毯覆蓋，最好是從頭包到尾，可愛的模樣很逗趣！
怕熱的羊駝冬天再舒適不過了，牠喜歡暢快的來個「泥沙浴」，即使全身毛皮沾滿泥沙，牠快活極了!
為了迎接即將到來的雞年，壽山動物園已提前裝置換新裝，要讓遊客有新的視覺，園區以「雞」年熱鬧的意象佈置，看起來果然生趣盎然。
迎接元旦，動物園敞開雙臂歡迎民眾遊園，元旦3天連假不休園，還推出限量「早鳥禮」，每天前100名購票入園的遊客，可獲得動物園2017限量年曆卡及無毒橡皮擦。
動物園鼓勵親子利用元旦假期到壽山走走，同時探索動物習性，到底怕冷的靈長類動物，象龜及綠鬣蜥等爬蟲動物怎麼瑟縮禦寒，而怕熱的羊駝、台灣黑熊在冬季怎麼暢快自在呢？趁著好天氣，走趟壽山動物園是不錯的選擇。1060101
(中央社)
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