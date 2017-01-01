NBA》少了厄文沒差 騎士客場照宰黃蜂
明星後衛厄文雖因大腿傷勢缺陣，騎士1日想在客場擊敗地主黃蜂，仍然不是難事！「小皇帝」詹姆斯拿下32分、9助攻與6籃板，「愛神」洛夫也有28分、10籃板，騎士輕鬆以121比109轟翻黃蜂，拿下本季第25勝(7敗)。
取代因傷無法上場的厄文先發位置的麥克雷，攻下本季新高20分，算是相當稱職扛下先發重任，費爾德也有13分進帳，最近仍跟科勒卡戴珊熱戀當中的騎士中鋒崔斯坦湯普生，拿到11分、6籃板。
剛過32歲生日的詹姆斯，由於全隊都在客場作戰，所以並未舉行生日派對，而是前往夏洛特當地高檔餐廳，請隊友大吃一頓慶祝，最後買單時付了約3000美元，折合台幣9萬多元，這對詹皇來說，可說是小錢中的小錢。
無奈吞下本季第15敗的黃蜂，則以主控肯巴沃克表現最佳，他拿全場最高37分，另有5助攻、5籃板，卡明斯基15分、5籃板，巴坦13分、8助攻與6籃板，吉爾克里斯12分、8籃板，馬文威廉斯10分。
(中時電子報)
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