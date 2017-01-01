朴寶劍爆淚奪大獎 宋仲基台下跟著狂哭

朴寶劍靠《雲畫的月光》奪下最優秀男子演技獎。(圖／翻攝自韓網)

南韓戲劇年度盛事「KBS演技大賞」31日登場，朴寶劍不僅拿下網路人氣、最佳情侶獎，還奪最優秀男子演技獎，他上台一度激動落淚，師兄宋仲基也在台下跟著感動掉淚。

KBS電視台2016年相當風光，上半年有《太陽的後裔》稱霸，下半年又有《雲畫的月光》，因此典禮備受期待，朴寶劍和資深大前輩朴新陽並列最優秀男子演技獎，他上台時感謝能得到這個殊榮，並謝謝師兄宋仲基給他許多建議，也一一向《雲畫的月光》工作人員及相關人員致謝。

最後他不忘提到在家中為他祈禱的父親，忍不住淚崩，台下的宋仲基也跟著感動落淚。而宋仲基和宋慧喬共同奪下KBS年度大獎，他上台又再次掉淚，並謝謝一直在身邊為他打氣的大前輩宋慧喬。

(中時電子報)