2017年台中動起來 鄭多燕帶動瘦身操
台中市元旦升旗典禮今天上午在市府前廣場舉行，市府請來南韓知名健身教練鄭多燕帶動跳瘦身操，市長林佳龍表示，「有一個健康人生就從運動開始。」
台中市政府舉辦的元旦升旗典禮，由台中市警察局長陳嘉昌帶唱國歌，還請來鄭多燕帶動民眾跳瘦身操，吸引不少民眾聚集，爭相一睹鄭多燕舞姿、風采，民政局長蔡世寅、地政局長張治祥跟隨指示，扭腰擺臀動起來，現場氣氛歡樂。
林佳龍表示，2017年對台中是建設蛻變的時刻，希望各項施政可以得到市民的滿意。他說，最大的希望是看到市民臉上的笑容，除治安的改善要維持很好的成績，再來加強交通、環保方面，各項教育文化以及社會關懷都能做得更好。
他還希望台中的人口數可以成為台灣第二大都市，超越高雄，讓台中成為真正的中都，台灣的生活首都。
林佳龍指出，股神巴菲特曾說「營利就是收入減掉支出，就等於是賺的錢；但人生的帳簿算法卻是另外一種，那就是愛人與被愛的相加，才是人生最大的成就。」
林佳龍期盼，「讓我們在新的一年愛更多的人也被更多的人喜愛，不只相加，還要愛與被愛相乘，等於我們幸福的人生。」
昨日跨年晚會後的散場交通疏散迅速，林佳龍對新聞局、交通局、警察局表示高度肯定，感謝相關單位在事前做好規劃，讓市民在跨年後可以很快安全返家，他笑說，「台中不只有柳川、綠川，還有王義川（交通局長）！」1060101
(中央社)
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