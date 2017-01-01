想和丈夫在同張床離世 醫護團隊助圓夢

高齡91歲的黃陳奶奶，幾月前開始不吃飯也不理人，身體狀況急轉直下，家屬安排安寧居家照護，並在醫護團隊幫忙下，讓奶奶回到東石老家，3天後在丈夫過世的床上安詳離開。

嘉義基督教醫院家庭醫學科醫師陳鼎達表示，黃陳奶奶多年患有腎臟疾病，但生活一直很正常，沒什麼不舒服，直到今年中開始對旁人愛理不理，整天躺在床上發呆也不吃東西，兒女每天又哄又勸，她也只願意喝幾口牛奶、吃一點點稀飯，9月就醫時已經相當虛弱，但腸胃檢查找不出原因，吃了抗憂鬱藥物也沒改善。

「看奶奶的狀況，應該還不到末期」陳鼎達說，但因奶奶後來堅決不肯就醫，居家醫療團隊便2度到奶奶家中看診訪視，幾星期過後奶奶有天睡著突然怎麼樣都叫不醒，嚇得家人趕緊送急診。

眼見奶奶身體每況愈下，家屬雖心急卻也無能為力，和醫療團隊討論後決定安排安寧居家照護，拔除點滴，讓奶奶在舒適的環境下善終，家屬隨後也在醫療人員協助下，帶奶奶一圓回東石老家的心願，在與丈夫離世的同一張床上安詳離開。

健保署自民國84 年起，陸續推動多項居家醫療照護，每年照顧超過10萬人，今年也推出居家醫療照護整合計畫，強調整合「居家醫療」、「重度居家醫療」及「安寧療護」，銜接長照2.0 計畫。

截至今年10 月底，全台共有97個社區化居家醫療整合照護團隊，照護5327名行動不便患者，其中87%為65歲以上長者，讓長者可以在家安老。1060101

(中央社)