陳福海：兩岸和平交流平台不能斷

金門縣長陳福海今天主持元旦升旗典禮時表示，「即知即行，知行合一」是今年努力目標，並將今年訂為「行動年」。他同時表示，金門作為兩岸和平交流的平台不能斷。

金城鎮慶祝民國106年元旦升旗典禮上午6時30分在縣立體育場舉行，除了金城鎮各機關學校派員參加，金防部也動員1500名官兵參與。

陳福海在致詞時表示，繼前2年施政精神「正心正念」、「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱」後，今年他要送給鄉親「即知即行」4個字。他說，知道做什麼，就要馬上行動，而且要有結果；因此他將今年訂為「行動年」，要求縣府團隊的執行率一定要提升。

就任縣長滿2年的陳福海說，經過2年的磨合，大家知道金門未發展方向，不只說，還要去做；「即知即行，知行合一」就是今年的目標；他說，「金門是個好地方，有心就有力量」，他感謝鄉親對縣府團隊「按讚」。

TVBS民調最近的調查指出，金門縣快樂指標居全國第一，陳福海表示，台灣因為政治變化，觀光業掉了40%，但金門在觀光處的努力下，大陸觀光客從104年的16萬人，上升到105年的20萬人，突破了近1/5；加上金門距離廈門近，他常到北京、廈門等地就是要讓大家知道金門的發展，把人帶進來。

陳福海表示，金門有無限發展機會，尤其在去五二０之後，金門扮演兩岸和平交流平台的角色更是不能斷。他保證，縣府團隊不但不會鬆懈，更會認真打拚，對於未來他信心滿滿。

陳福海說，前述民調同時指出金門民眾的城市光感高達81%，他希望金門民眾都以金門人為傲，並邀請鄉親大膽說出，「我是金門人，我是光榮的」。

前幾年由於縣立體育場整修，升旗典禮移師福建省政府廣場舉行；體育場去年完成整修，今年元旦升旗典禮回到原地。陳福海說，這也正是金門縣打造「運動島」的最好表徵。

陳福海說，不但要打造金門為舒適的運動島，還要用運動帶來觀光；他提到今年1月14日登場的金門馬拉松特別在競賽組增加1000個名額，總共6000個名額8分鐘就秒殺，證明金門是個充滿吸引力與神秘的島嶼，擁有無限發揮的機會。1060101

(中央社)