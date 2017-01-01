元旦國5雙向車多 國1國3北部南下局部塞車
今天是2017年元旦，根據高速公路局上午10時最新路況資訊，國道5號雙向車多，國道1號及3號，北部南下路段局部塞車。
今天國5有兩個時段高乘載管制，分別是上午7時至中午12時，南下南港系統、石碇及坪林，各交流道之南下入口匝道；下午3時至晚上8時，北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道之北上入口匝道。
根據高公局上午10時國道路況資訊，國5南下及北上雙向車流量都很大，但車速仍能維持60公里以上。
上午10時，國道較壅塞路段是國1新竹南下，車速約50公里，國3南下土城到樹林，車速約29公里。1060101
(中央社)
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