陸學者：郭台銘參選呼聲反映民進黨背離大眾利益

郭台銘是最具代表性的台商之一，圖為他於2014年參加第二屆世界晉商大會。(圖/中新社)

中國大陸學者近日指出，民進黨執政後並不能達到支持者們原有的期待，其代表的價值與利益呈現脫節，因此才有拱郭台銘參選的呼聲。背後反映的問題是，台灣選民需要新的利益代言人。

據陸媒中評社訊，北京清華大學公共管理學院、台灣研究院教授巫永平近日參與「2016台灣政局暨兩岸關係回顧與展望」座談會，談到了全球化顛覆政黨政治傳統在台灣的相關體現。

巫永平說，在選舉社會中，決定選民支持哪個政黨的關鍵因素在於「價值與利益」。但無疑地，現在這種情況正在發生改變，兩種因素呈現逐漸脫節狀態，利益變得比價值更重要。而浮現的問題是：由誰來代表選民利益？

這個問題困擾世界上許多國家，因為導致這個現象的直接因素就是全球化。觀察2016年的英國脫歐公投與美國總統大選，可以發現一個奇妙現象，英國中下層發現工黨不能代表自己的利益了，於是轉而支持保守黨提出的脫歐；美國中下層同樣發現民主黨的代表性缺失，於是選出一個億萬富翁出來代表自己。

巫永平認為，台灣也有與英美類似的現象，第一是製造業外移、第二是外來移民進入。但其中，台灣製造業是外移到中國大陸為主，以至於許多人認為台灣在全球化中的受害全繫於大陸因素。而這一點被民進黨給巧妙運用，並以切斷同大陸的經濟關係為主張贏得大選。

然而，事實證明，執政後的民進黨根本無力兌現選前承諾，最終還是回到揪鬥國民黨等老價值觀。民進黨的價值與利益脫節令民眾失望，於是人們問：國民黨不能代表自己，民進黨也不能代表自己，那麼誰能來代表？試試郭台銘如何？

這其中反映的需求，就是社會需要的是有人來代表下層民眾和年輕人的利益。

(中時電子報)