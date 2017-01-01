學習並非有目的 柯文哲將拜訪王金平

「元旦萬步走，健康好采頭」今天上午舉行，台北市長柯文哲與前立法院長王金平也到場出席。柯表示，學習並不一定要有目的，什麼都可以問，所以有空他將去拜訪王金平。

由台北市體育局、希望基金會合辦的「元旦萬步走，健康好采頭」上午在花博廣場舉行，柯文哲、王金平、體育署長何卓飛、前田徑國手紀政、中央通訊社董事長陳國祥等人皆出席。

柯文哲事後接受媒體訪問時表示，學習不一定要有目的，什麼都可以問，所以有空他將去拜訪王金平，但日期尚未確定。

回顧今年的台北市政，柯文哲直言「最壞的已經過去」，但最困難的是團隊磨合，且最重要的仍是要有默契、素質良好的團隊，但目前已經都穩定了。

至於今年的施政是否會比去年更好？柯文哲信心回答，「一定會」。1060101

(中央社)