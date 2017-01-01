學習並非有目的 柯文哲將拜訪王金平
「元旦萬步走，健康好采頭」今天上午舉行，台北市長柯文哲與前立法院長王金平也到場出席。柯表示，學習並不一定要有目的，什麼都可以問，所以有空他將去拜訪王金平。
由台北市體育局、希望基金會合辦的「元旦萬步走，健康好采頭」上午在花博廣場舉行，柯文哲、王金平、體育署長何卓飛、前田徑國手紀政、中央通訊社董事長陳國祥等人皆出席。
柯文哲事後接受媒體訪問時表示，學習不一定要有目的，什麼都可以問，所以有空他將去拜訪王金平，但日期尚未確定。
回顧今年的台北市政，柯文哲直言「最壞的已經過去」，但最困難的是團隊磨合，且最重要的仍是要有默契、素質良好的團隊，但目前已經都穩定了。
至於今年的施政是否會比去年更好？柯文哲信心回答，「一定會」。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。