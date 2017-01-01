迎接2017 朝野立委有回顧有期許
迎接2017年，不少立委清晨就在臉書上發文，國民黨立委蔣萬安拍短片報告自己的政績，時代力量立法院黨團總召徐永明則貼出1年前競選中的舊照，提醒當時的初心與熱情。
民進黨立委段宜康則僅簡短留言，「迎接2017。婚姻平權元年！」
徐永明臉書上貼出3張照片，他表示，這是去年跨年夜的拜票行動，那時充滿不確定性，只能往前衝，1年後時代力量進了立法院，12月30日才結束第2個會期，希望時代力量沒有辜負大家的期待。
他說，時代力量會繼續努力，認真看待在立法院的日子，未來地方選舉則會大步前進，希望大家能繼續支持時代力量，看到1年前的照片，提醒時代力量當時的初心與熱情。
蔣萬安則拍了1分鐘短片，細數這一年來自己關心勞工權益、長照制度、地方事務等議題，並祝福大家新年快樂。
民進黨立委陳亭妃原本想利用手機在臉書開直播，與民眾一起倒數跨年，但因為網路塞車，一直斷線，所以只好在離開跨年晚會的現場之後，用傳送影片的方式，一起倒數，一起迎接2017。1060101
(中央社)
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