陸12月製造業PMI 2016年次高

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中國大陸官方今天公布，大陸2016年12月製造業採購經理人指數（PMI）降至51.4%，但仍保持在景氣擴張區間，且是2016年次高水準。

大陸國家統計局上午在官網公布，大陸2016年12月官方製造業PMI為51.4%，雖比11月低0.3個百分點，仍高於全年水準1.1個百分點。

這項指數2016年8月止跌並重返擴張區間後，已連續5個月保持在榮枯線50%以上。

在分項指數方面，生產指數降至53.3%，新訂單指數保持53.2%，都高於榮枯線，意味大陸製造業生產與需求保持成長。從業人員指數降至48.9%，顯示大陸製造業企業用工量繼續減少。

另一方面，大陸2016年12月非製造業商務活動指數（近似服務業PMI）為54.5%，比11月低0.2個百分點，仍創2016年次高，且高於全年水準0.8個百分點，繼續保持較快擴張態勢。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，大陸製造業生產和市場需求繼續保持穩定成長，供需關係進一步改善，但近期原物料採購與物流成本持續上漲，使企業獲利空間受到擠壓。

此外，調查結果顯示，反映資金吃緊的小型企業比例接近6成，「融資難、融資貴」仍然是困擾大陸小型企業營運的主要難題之一。1060101

(中央社)