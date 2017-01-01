自助加油無法付現 綠委協調改善

新北市泰山區一家加油站，僅提供汽機車以信用卡自助加油，當地居民認為相當不便民，連署要求中油改善。經民進黨立委呂孫綾多次協調後，今天起提供機車可改以現金自助加油。

呂孫綾表示，在新北市泰山區泰林路二段上有家中油的加油站，過去除了柴油有人工收費加油以外，其餘汽機車都只能以信用卡付款自助加油；自己有次到這家加油站，當時只有帶現金沒有信用卡，感到相當不便。

呂孫綾說，收到許多選民反映，也有附近居民連署要求中油改善，但中油說因為人手不足，沒辦法請到更多人來加油，只能以信用卡自助加油。呂孫綾說，帶著現金要加油卻不能加，「就像到了餐廳，有錢卻不能吃飯一樣」。

她也說，泰山人口數有7萬多人，加油站是民生必需，但卻有這樣不便民的狀況，中油設了這個加油站就像是浪費資源、形同虛設，且在泰山有許多年長者，是沒有信用卡的族群，因此要到比較遠的地方加油，台灣似乎只有這家加油站有這樣的問題。

呂孫綾在收到許多民眾反映後，也多次與中油溝通協調，最後中油同意從今天開始，機車騎士可以先到加油站營業室內以現金繳費後，再自助加油，解決不便的情況。

呂孫綾也說，未來盼能再爭取汽車駕駛人也能有這樣的服務。1060101

(中央社)