元旦升旗 林佳龍新年新願：治安好、交通順
迎接2017年元旦，台中市政府今天（1日）上午在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦，由警察局長陳嘉昌領唱國歌。市長林佳龍許下新年新願，治安改善和交通順暢，他舉股神巴菲特名言「人生帳簿算法是愛人與被愛的相加」，新的1年要愛更多人，還要讓被愛的人喜歡。也 特別請來韓國美魔女健身教練鄭多燕，帶動全場跳瘦身操，2017年台中動起來。
上午的升旗典禮，林佳龍雖然跳過「三民主義，吾黨所宗」沒開口唱，但稱讚陳嘉昌領唱功力佳，最近世界3大男高音卡列拉斯要來台中開唱，「我們台中市警察局長陳嘉昌也很會唱歌劇」，特別請來義交成員一起領唱，代表台中市重視治安的決心，
林佳龍在致詞時以巴菲特名言，「營利就是收入減掉支出，就等於是賺的錢，但人生的帳簿算法卻是另外一種，那就是愛人與被愛的相加，才是人生最大的成就，讓我們在新的一年愛更多的人也被更多的人喜愛，不只相加，還要愛與被愛相乘，等於幸福的人生，新的一年要愛更多人，還要讓被愛的人喜歡。」
林佳龍說，2017年對台中來說，是蛻變的1年，大建設的時刻，希望各項施政獲得市民滿意，尤其是舉辦2018年台中市世界花卉博覽會，希望藉此打造台中成為花園城市，期待2019年舉辦東亞青年運動會，讓台中市成為健康運動城市。
「最大希望是看到市民上的笑容！」林佳龍說，現在台中市綠川和柳川已經整治好，「有很多市民都感動的快哭了！」昨晚台中市雙主場跨年晚會，不到1小時就散場20萬多人，這是充份的準備，新聞局、交通局和警察局都做好所有配套，讓民眾在跨年後安全返家，他表達高度肯定。
林佳龍也笑說，台中市現在不只有美麗的綠川和柳川，還有交通局長「王義川」，他也以《家後》這首歌形容府會關係，有時候像夫妻吵吵鬧鬧，「但愛你的心沒變，像我一樣愛市民」。
(中時)
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