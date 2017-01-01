幕天席地享天倫 菲人快樂迎新年

迎接2017年，菲律賓人的煙火秀雖然規模不如其他國際大城燦爛，但歡樂氣氛不減，國家地標黎薩公園擠進數萬人潮，席地賞煙火，在微微細雨下享受天倫。

菲律賓各大城市的地方政府及商家，紛紛舉辦跨年晚會，延續著耶誕節的歡樂氣氛，民眾逢人便互道新年快樂。

數以萬計的民眾湧入馬尼拉灣畔的黎薩公園，這裏是菲國民族英雄黎薩殉國的地方，也是菲律賓的重要地標之一。

民眾以家庭為單位席地而坐，利用難得的長假聯絡感情，耳邊不時傳來小朋友們的嬉鬧聲，在政府單位的宣導下，民眾也改以玩具喇叭代替放爆竹，以免發生受傷意外。

主辦單位「國家公園發展委員會」安排了樂團演唱以及炫目的火舞，炒熱跨年氣氛。

雖然煙火規模遠不如雪梨、台北等國際大城，倒數計時也不像紐約時代廣場這樣盛大，但在家庭觀念濃厚的菲律賓人看來，能夠與家人在一起跨年，才是最重要的。

家人都在外地謀生的小女孩潔絲明說，她的希望就是能和家人一同倒數迎新年；而照顧著潔絲明的舅舅，也暫時拋開了現實生活中的煩憂，享受著黎薩公園裏的歡樂氣氛，「希望這樣的日子能常有。」

從去年7月1日到12月31日，已有2100多名菲律賓人在警方掃毒行動中喪生。婦女羅莎除了希望全家趨吉避凶，小朋友們身體健康之外，還有更沈重的希望，那就是新的一年，掃毒不要再流血。

菲人有許多過年習俗，例如跨年時不工作，以免全年勞碌，所以除夕夜9時以後，幾乎所有商家打烊，想找一家餐廳吃飯都很難。

此外，錢財盡量只進不出，跨年之際家中燈火通明、櫥櫃全開，小朋友們也會在跨年的一刻，用力跳12下以求快快長高長大。

菲人雖然生活未必寬裕，但天性樂觀，民調機構「社會氣象站」（SWS）的調查顯示，有9成5的菲律賓人對新的一年充滿希望。1060101

(中央社)