新年第一天 男酒駕自撞分隔島

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新年第一天，陳姓男子疑因酒駕自撞分隔島，高雄市警消將無意識的陳男緊急送醫，有生命危險，抽血換算的酒測值達1.165，警方調查肇事經過。

高雄市警察局左營分局初步調查，陳男凌晨4時30分許，駕駛自小客車由左營區大中路西向東方向行駛，行經華夏路大中路口時，疑車速過快不慎自撞分隔島路燈，造成自小客車翻覆，車頭全毀。

警消據報趕赴現場處理，陳男受困於翻覆的自小客車中，警方及救護人員花費約10分鐘才把他拉出車外，立即送醫，有生命危險，經院方抽血酒精濃度換算測定值達1.165。

由於陳男仍無意識，留院觀察，警方持續調查酒駕及釐清交通事故發生經過。1060101

(中央社)