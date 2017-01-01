蔡總統過境美是否會面 川普：拭目以待

我要評比

路透社報導，美國總統當選人川普被問到，若中華民國總統蔡英文過境美國，他是否會跟對方見面時回答：「請拭目以待。」（We'll see.）

台灣方面去年12月30日宣布，總統蔡英文今年1月出訪拉丁美洲友邦時，將過境美國休士頓和舊金山。

中華民國總統府婉拒針對蔡總統是否與川普（Donald Trump）團隊會面表示意見。

川普進入佛州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）俱樂部參加除夕慶祝活動時，對記者作以上表示。（譯者：中央社何宏儒）1060101

(中央社)