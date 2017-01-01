徐國勇疑誤食姑婆芋 中毒送醫

政院發言人徐國勇在臉書自爆疑似誤食姑婆芋中毒送醫。（圖截自徐國勇臉書）

行政院發言人徐國勇今日上午在參加完元旦升旗後，返家吃早餐，疑似誤食姑婆芋，出現滿口發麻刺痛，神經也麻痛，緊急送醫急救。

行政院發言人徐國勇今早在臉書表示，在參加完元旦升旗及欣賞三軍儀隊表演後，返家用餐，看到一大盤芋頭炒芋梗，徐國勇夾了3塊「芋頭」食用，吃下去時有麻辣感，他納悶「幹嘛芋頭炒辣椒？」隨後又夾了一根芋梗咬了幾口吞下，不料隨後「滿口發麻刺痛，接著喉嚨刺痛、到了胃也刺痛」，他才驚覺自己中毒了。

徐國勇發現神經也麻痛，祈禱腎不要出問題，但送醫急診後有略為稍好。

據維基百科指出，姑婆芋與一般的芋頭長得很像，不過姑婆芋的葉片，表面光滑，不易凝水珠，而芋頭的葉子，表片有細毛，若滴水於其上，會聚成水珠。但姑婆芋有毒不可食用，誤食會有口、喉、胃等灼痛甚至死亡的風險。

(工商)