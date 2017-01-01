NBA》好個文藝青年 林書豪貼圖祝福新年快樂
雖然因傷無法上場，籃網後衛林書豪卻沒忘記在instagram貼圖，跟球迷說聲新年快樂，他1日貼出1張自己帥氣彈著電吉他，背景有著煙火與大大的2017照片，更寫，「新年快樂！2016年充滿感恩，但準備好迎接2017年了。」
2016年對於林書豪來說，原本是個重新出發的大好時機，上季在黃蜂打出不錯表現的他，跟籃網簽下3年3600萬美元合約，沒想到本季遭逢左大腿傷勢困擾，目前已經缺席20場例行賽，等同四分之一的球季都在養傷。
不過林書豪本季在籃板出賽12場，平均拿到13.9分、5.8助攻與3.3籃板，投籃命中率更達生涯新高4成69，可惜目前籃網不肯給出他的復出時間表，等於他的歸隊時間未定，球迷只能靜待豪哥重新上場的那天來臨。
(中時電子報)
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