看蔡英文年終談話 郝龍斌：應回到九二共識

國民黨副主席郝龍斌1日上午在臉書發文，針對蔡總統的年終談話，他認為，以日本核食為例，政府雖然說「沒有時間表也沒有壓迫感」，但「沒有開放時間表」，還是感覺準備開放，而這樣模糊的緩兵之計，會加大民眾的壓迫感和不安感。郝龍斌希望政府能具體承諾不開放核災區食品，真正解除全民壓迫感。

另外，針對國民黨黨產處理問題，蔡總統國民黨要以協商代替對抗。郝龍斌回應，目前的國民黨並沒有辦法去「對抗」民進黨的執政權、黨產會和立院多數。是民進黨先立了一個違憲違法的不當黨產條例，專門用來清算國民黨，而後又任用「和酷吏強盜沒什麼兩樣」的顧立雄；現在國民黨也只是選擇正正當當的司法方式來討回公道，「國民黨的黨產可以是一個歷史問題和法律問題，但我希望再也不要把它變成一個政治操弄的議題。」

第三，兩岸問題上，蔡總統表示，兩岸關係是取決於北京當局如何看待兩岸關係的未來，並且批評對岸走回威脅、恫嚇的老路。郝龍斌認為，兩岸關係是取決於雙方的自制和善意。然而，過去八年兩岸關係既然平順又友善，「為什麼從民進黨執政以後才開始變化呢？」

郝龍斌建議蔡總統，除了呼籲北京要釋出維持尊重與善意外，也該反求諸己，重新回到九二共識上，並以民進黨黨主席的身分，要求黨內不要再操弄仇中、抹紅以及威脅國人的老路，才不會讓兩岸關係更加險峻。

最後，郝龍斌說自己想要代所有軍公教勞謙卑請求，好的年金改革才能讓退休人士「苦盡甘來」，他表示，現在這種「溯及既往、操作對立」的改革，反而讓大家落入「看不到苦盡」的恐懼。他指出，退休年金是大家用一生換來的代價，並不是憑空得來的禮物。大家的老年依靠，也不能單單一句「為了下一代」，就讓辛苦工作一生的人「苦不盡、甘不來」。

(旺報)