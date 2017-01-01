男子跨年夜疑放煙火不慎 遭炸爆頭慘死
跨年悲劇！新北市32歲蔡姓男子，跨年夜在淡水屯山里溪口地區欲施放高空煙火慶祝新年，煙火卻不慎於近地面處爆炸，蔡男頭部遭爆炸衝擊，當場面目全非慘死，警消獲報到場於拉起封鎖線展開調查，初步研判無外力介入，將進一步追查煙火來源，查明是否為管制品。
警方調查，蔡男自營小型鐵工廠，育有3女與家人同住，事發當時正好於跨年倒數前後，蔡男獨自在外施放煙火，蔡男的張姓嬸嬸突然聽到轟然巨響，出門查看發現蔡男頭部破裂倒臥血泊中，趕緊通知家人與救護車，但蔡男已明顯死亡。
警方表示，蔡男腳邊留有長60公分、直徑11公分的圓筒長管，疑似為廟會常用的高空煙火，爆炸威力強大，蔡男身邊並留有打火機，初步推測蔡男可能在施放煙火時，不熟悉煙火燃放特性，誤以為煙火沒引燃而探頭查看，不幸遭煙火直接炸中頭部慘死，除報請檢警相驗遺體外，並進一步追查煙火來源，查明是否為管制品。
(中時)
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