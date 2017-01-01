誤食姑婆芋 行政院發言人徐國勇送醫

我要評比

行政院發言人徐國勇今天參加元旦升旗後，回家吃早餐誤食姑婆芋，緊急送急診，他在臉書表示，目前情況轉好。

徐國勇在臉書表示，「參加元旦升旗、看到三軍儀隊表演，心情好的不得了！回到家，吃碗稀飯，配青菜（家裡吃素的），看到一大盤芋頭炒芋梗，吃了三塊芋頭，覺得幹嘛芋頭炒辣椒？再夾一根芋梗咬了幾口吞下！」

?「阿娘喂！滿口發麻刺痛，接著喉嚨刺痛、到了胃也刺痛！驚覺不對勁！------中毒了！送急診！痛！痛！痛！那個傢伙在後院採自種的芋頭，竟然連姑婆芋也採進來煮了！」

「代誌大條了！神經、神經、麻痛！麻痛！阿彌陀佛，不要腎也出問題！現在稍好了！」

他在臉書中，PO出自己就醫的照片。躺在床上，手打著點滴。1060101

(中央社)