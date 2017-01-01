紫南宮元旦發雞年錢母 逾4萬人排隊領
南投縣竹山鎮紫南宮今天發送雞年「錢母」給民眾，吸引超過4萬人排隊領取，還有絡繹不絕的信眾求發財金，充滿過節氣氛。
竹山鎮紫南宮今天發送雞年招財錢母給排隊信眾，吸引超過4萬人排隊，人龍綿延7公里，來自彰化縣的施姓男子排隊14天拔得頭籌，由紫南宮管委會主委莊秋安發送限量盒裝金銀兩枚錢母、紅包新台幣3600元。施男說，虔誠信仰土地公，因此提早來排隊，要送給家人。
除發送錢母，今天也為銅製的金公雞揭幕，取名「吉祥」，與廟內另一隻石製金母雞「如意」成一對，揭幕後隨即吸引大批民眾撫摸求財。紫南宮邀15年創作經驗的藝術家王松冠製作，耗時3個多月，運用1500公斤銅，材料成本就要70萬元。
由於今天是雞年錢母首次發送，吸引超過4萬人排隊領取，聯外道路上午8時車潮即綿延逾3公里，擠得水洩不通。莊秋安說，許多人信仰土地公，土地公也很靈驗，因此吸引許多人領取錢母，廟方先準備5萬枚發送，上午9時前排進隊伍，信眾都可得到。
紫南宮表示，雞年錢母分為金、銀兩色，另有限量盒裝版。錢母正面為土地公聖像，印著「紫南宮」、「招財錢母」字樣，背面為公、母兩隻雞，母雞下雞蛋，象徵生生不息，上方圓形圖案，收藏者可視為太陽或月亮，外圈印著「雞鳴紫南利路通」、「歲次丁酉年」。
紫南宮表示，發送錢母日期為今天、1月15日須捐有效發票10張、1月28日大年初一、2月26日。大年初一還有限量2000個金雞蛋，內藏2錢金子、1錢金子、現金4800元到2000元不等，發送當天上午9時前排入隊伍就可得錢母。1月另有多次捐血送錢母。1060101
(中央社)
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