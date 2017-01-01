連續32年 中原學生滑45公里到府前參加升旗
今天是2017年元旦，中原大學溜冰社及單車休閒社，號召全國8所大專院校220位學生，在跨年夜凌晨零時從桃園出發，以直排輪、單車方式夜行45公里，前往總統府參加元旦升旗典禮，表達對國家的熱情，這是他們第32年這麼做。
今年從桃園夜行到總統府參加升旗典禮的活動，在中學大學溜冰社及單車休閒社這召集下，包括清華大學、中興大學、宜蘭大學、彰化師範大學、東海大學、逢甲大學、虎尾科大、萬能科大等學生也共襄盛舉，總計參與人數溜冰隊105人、自行車隊110人，總計參與人數高達220多人。
為了此次活動，中原大學學務處特別為學生準備禦寒用的魔術頭巾，也全程委請警方協助交通管制，並準備了大巴士及8輛車隊隨行支援，隨時照護學生的健康。
活動出發前，數百人在中原大學大門集合，元旦倒數計時後，眾人在煙火絢爛歡呼聲中，由中原大學學務長饒忻鳴槍出發，全程45公里，從中壢沿著省道經桃園醫院、台北迴龍、三重，經過重新橋與忠孝橋，於凌晨5時到達館前路，以步行至總統府參加元旦升旗典禮。
饒忻表示，中原大學跨年倒數暨元旦總統府升旗活動，自75年舉辦迄今已邁入第32年，在深夜天寒時要克服長達數十公里的路程，無論是騎自行車或是溜冰，需要同時兼顧前後左右同行的人、周邊的交通及路面隨時的狀況，有些幹部還身兼交通指揮維護安全，對於學生們的熱情他很感動。
連續第三年參與活動中原大學機械系學生侯呈翰指出，因為考量安全及人數眾多，每年騎乘速度都會儘量配合整體的需求不會太快，今年路線特別增加了北門、監察院、國家音樂廳及東門等地點，讓整個活動路途能行經更多在地景點，同時讓未曾參與過的社員和境外學生們，有機會欣賞凌晨曙光中的美麗台灣！
中原大學溜冰社總協醫工系學生謝秉穎表示，路程當中有下坡路段挑戰大也非常耗費體力，因此社員會在近2個月內加緊練習，除了平日在校園進行道路練習，援往例也會移師新竹南寮漁港，進行車道來回30公里的行前訓練，體力和技術不成問題。
(中時)
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